Nations League-Rückspiel: Norwegen wohl ohne Kapitän Ödegaard

Norwegens Fußball-Nationalteam muss im Nations-League-Rückspiel am 13. Oktober in Linz gegen Österreich aller Voraussicht nach ohne seinen Kapitän Martin Ödegaard auskommen.

Der Mittelfeldstar von Arsenal hatte sich im Duell mit dem ÖFB-Team vor zwei Wochen in Oslo (2:1 für Norwegen) nach einem Zweikampf mit Christoph Baumgartner eine Knöchelverletzung zugezogen. Laut Arsenal-Trainer Mikel Arteta werde der 25-Jährige noch mehrere Wochen ausfallen.

„Vielleicht gibt es eine Überraschung, aber ich denke es ist unwahrscheinlich, dass er vor der Länderspielpause zurück ist“, sagte Arteta am Dienstag. Die Norweger treffen in dieser am 10. Oktober in Oslo auf Slowenien, ehe sie drei Tage später in Oberösterreich gastieren.

(APA)

Beitragsbild: Imago