Neue Nummer zwei für Salzburg? Keine Zukunft für Lukic

Nach dem Abgang von Alexander Schlager sind bei Red Bull Salzburg auf der Tormannposition nicht alle Fragen geklärt. Christian Zawieschitzky gilt als neue Nummer eins, kommt dennoch ein erfahrener Torhüter für die Backup-Rolle?

Laut den Salzburger Nachrichten soll Dejan Stojanovic im Fokus stehen. Sky kann das nicht bestätigen. Der 32-Jährige steht aktuell bei Bundesliga-Konkurrent SCR Altach unter Vertrag und hat sein Arbeitspapier erst kürzlich bis 2029 verlängert.

Hinter dem 19-jährigen Zawieschitzky stehen aktuell mit Nikola Sarcevic (19) und Teo Hupfauf (16) zwei weitere, sehr junge Torhüter im Kader.

Lukic vor Abgang

Keine Perspektive soll Oliver Lukic haben. Dem 19-jährigen Offensivspieler wurde laut den Salzburger Nachrichten mitgeteilt, dass er unter Neo-Trainer Danny Röhl keine Rolle spielt.

Lukic wurde ab 2022 im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ausgebildet, zuvor kickte der Mittelfeldspieler in der Akademie von Austria Wien. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2029. Angestrebt wird demnach ein Leihgeschäft.