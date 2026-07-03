Neuer Cheftrainer für Ronaldo bei Al-Nassr

Cristiano Ronaldo bekommt einen neuen Trainer: Al-Nassr verpflichtet Ange Postecoglou als Chefcoach.

Der Australier unterschreibt beim saudi-arabischen Klub einen Vertrag über zwei Jahre.

Der 60-Jährige, der in Griechenland geboren wurde, war zuletzt als technischer Beobachter und Spielanalyst für die UEFA tätig. Zuvor trainierte Postecoglou unter anderem Nottingham Forest, Tottenham Hotspur und Celtic Glasgow. Mit Tottenham gewann er in der Saison 2024/25 die UEFA Europa League.