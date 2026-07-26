Neuzugang trifft doppelt: Rapid zieht in zweite Cup-Runde ein

Der SK Rapid zieht mit einem 3:0-Erfolg bei Regionalligist SV Wienerberg in die zweite ÖFB-Cup-Runde ein.

Rapid tat sich gegen Wienerberg lange Zeit schwer. Tonni Adamsen sorgte mit etwas Ballglück praktisch mit dem Pausenpfiff für die knappe Führung (45.). Es war der erste Pflichtspieltreffer für den Stürmer-Neuzugang. Die Hütteldorfer hatten sich am kleinen Kunstrasen-Trainingsplatz zuvor mit einer Ausnahme keine zwingende Chance herausspielen können. Von der Startelf des 3:1 in der Conference-League-Qualifikation in Andorra vom Donnerstag war nur der Torschütze gleich geblieben.

Die Spielrichtung in dem von Bengalo-Einsatz begleiteten Stadtderby blieb auch im zweiten Abschnitt gleich. Die Gastgeber liefen dem Ball fast nur hinterher, die Rapid-Defensive war kaum einmal gefordert. Adamsen erhöhte im zweiten Versuch (54.), Moulaye Haidara gelang mit dem Tor zum 3:0 die Vorentscheidung (65.). Ein Ferserl-Tor von Ercan Kara zählte wegen Abseits nicht (89.). „Dass wir hier auf Kunstrasen ein frühes Tor machen, war unser Ziel. Das ist uns nicht gelungen. Das Tor kurz vor der Halbzeit war dann der Dosenöffner“, sagte Rapid-Verteidiger Jannes Horn im ORF. „Wir haben uns einige Chancen herausgespielt, es war nicht alles perfekt. Das wissen wir.“