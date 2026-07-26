PSG zieht sich aus dem Diomande-Poker zurück

Denn wie Paris Saint-Germain exklusiv gegenüber Sky Sport bestätigt, zieht sich der französische Top-Klub aus dem Rennen um Diomande zurück.

„PSG hat sein Interesse an Yan Diomande sowie sämtliche Angebote heute Abend offiziell zurückgezogen. Die geforderte Ablösesumme und die Gehaltsforderungen waren völlig unverhältnismäßig und verzerrend – und PSG wird seine Prinzipien eines rationalen Finanzmanagements sowie eines ausgewogenen Mannschaftsgefüges nicht aufgeben“, geben die Pariser am Sonntagabend gegenüber Sky zu Protokoll.

PSG hatte sich zuvor bereits mündlich mit Diomande über einen Vertrag bis 2031 geeinigt – so aber auch Real Madrid, das schon ein Angebot abgegeben hatte und wohl den Zuschlag von Leipzig erhalten werden.

RB will für Diomande über 100 Millionen Euro

Für Leipzig ist die derzeitige Marksituation ideal, denn der 19-jährige Ivorer hat keine Ausstiegsklausel. Entsprechend läuft es im Diomande-Poker wohl auf ein Wettbieten der Top-Klubs hinaus.

Für RB steht fest: Wenn Diomande geht, dann nur für deutlich über 100 Millionen Euro, wie Sky Sport bereits in Transfer Update – die Show berichtete.