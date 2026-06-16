Newcastle-Profi verpasst WM: Chalobah für England nachnominiert

Kurz vor dem ersten WM-Auftritt gegen Kroatien hat Mitfavorit England notgedrungen noch einen Kaderumbau vorgenommen.

Rechtsverteidiger Tino Livramento von Newcastle United fällt für die Endrunde aufgrund einer im Training erlittenen Muskelblessur in der Wade aus. Anstelle des 23-Jährigen wurde Trevoh Chalobah von Chelsea am Dienstag nachnominiert.

Er fliegt aber nicht zum Mittwoch-Match gegen Kroatien nach, sondern ins vorübergehend verlassene England-Camp nach Kansas City.

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