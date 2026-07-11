Nikosia kassiert Millionen-Ablöse für einstigen Rapid-Flop

Ryan Mmaee hat nach seiner enttäuschenden Zeit beim SK Rapid einen bemerkenswerten Neustart hingelegt.

Der marokkanische Stürmer war im September 2024 leihweise von Stoke City nach Hütteldorf gewechselt, kam wegen anhaltender muskulärer Probleme jedoch zu keiner einzigen Pflichtspielminute für die Grün-Weißen.

Nach seinem Rapid-Kapitel lief es für Mmaee deutlich besser. Der Angreifer wechselte ablösefrei zu Omonia Nikosia und wurde mit dem zyprischen Topklub gleich in seiner ersten Saison Meister. Zudem sicherte er sich mit 25 Toren die Torjägerkrone.

La firma que estábamos esperando 🤩 Ryan Mmaee es nuevo Rojinegro 🦊#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/zyZWKwn0FH — Atlas FC (@AtlasFC) July 9, 2026

Mmaee neuer Rekord-Verkauf von Omonia Nikosia

Omonia macht den Stürmer nun zu Geld: Atlas Guadalajara aus Mexiko verpflichtet Mmaee offenbar für eine Ablöse von drei Millionen Euro. Damit ist der frühere Rapid-Leihspieler nun der Rekordverkauf des zyprischen Vereins.