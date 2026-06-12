Norris im zweiten Barcelona-Training knapp vor Russell

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat am Freitag die Trainingsbestzeit in Spanien aufgestellt. Der McLaren-Pilot war in der zweiten Einheit in Barcelona um neun Tausendstelsekunden schneller als Mercedes-Pilot George Russell. Auch Vorjahressieger Oscar Piastri (+0,057 Sek.) hatte im zweiten McLaren kaum Rückstand. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der im ersten freien Training ausgesetzt hatte, wurde Fünfter (+0,589) unmittelbar vor Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,895).

Damit dürfen McLaren und Mercedes positiv auf das Qualifying am Samstag (ab 15:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X live) für den Großen Preis von Barcelona-Catalunya am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Rennen mit Sky X live!) blicken. In der ersten Einheit fuhr Russell vor Piastri die schnellste Runde. Mercedes-Fahrer Antonelli, der in Spanien seinen sechsten Grand-Prix-Sieg in Serie anpeilt, drehte erst am Nachmittag seine ersten Runden auf dem Kurs nordöstlich von Barcelona in Montmelo.

Denn viele Rennställe hatten die erste Session dazu genutzt, um ihren Nachwuchskräften die vorgeschriebene Fahrpraxis zu geben. So übergab Antonelli sein Cockpit an den Dänen Fred Vesti, Norris ließ Leonardo Fornaroli aus Italien ran, Ferrari-Pilot Lewis Hamilton setzte zugunsten des Schweden Dino Beganovic aus. Jeder Stammfahrer muss einem unerfahrenen Piloten in einer Saison in zwei Trainings Platz machen.

(APA) / Bild: Imago