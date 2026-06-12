Der ehemalige Hartberg-Linksverteidiger Manuel Pfeifer steht nach Sky-Informationen vor dem Abschied von 1860 München. Der Vertrag des 26-Jährigen war nur für die 3. Liga gültig, der Traditionsklub muss allerdings nach dem Verpassen der Lizenz in die viertklassige Regionalliga absteigen.

Damit ist der Defensivspieler ablösefrei am Transfermarkt zu haben. Neben Klubs aus Deutschland sind auch Vereine in der ADMIRAL Bundesliga interessiert. Besonders Vizemeister Sturm Graz dürfte ein Auge auf den Steirer gelegt haben. Emir Karic gilt bei den Grazern als Abgangskandidat, mit Pfeifer könnte die vakante Position des Linksverteidigers verstärkt werden. Interesse bestand jedenfalls schon in der Vergangenheit.

Pfeifer absolvierte zwischen 2017 und 2025 für Hartberg 82 Pflichtspiele, in denen ihm sieben Vorlagen gelangen. Dazwischen spielte der 26-Jährige auch für den SV Lafnitz und leihweise in Allerheiligen.

🔵⚪️ Sky-Info | Linksverteidiger Manuel #Pfeifer (26/LV) nach Zwangsabstieg vor ablösefreiem Abschied von TSV 1860 München #tsv1860. Vertrag nur gültig für 3. Liga. Interesse aus D sowie ÖFBL, u.a. vom SK Sturm Graz #STU. 82 Spiele für TSV Hartberg @SkySportAustria pic.twitter.com/K9zoWJXK0r — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 12, 2026

Bild: Imago