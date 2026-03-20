Hannover 96 hat im Niedersachsen-Derby seine Aufstiegsambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga Deutschlands unterstrichen.

Das Team von Trainer Christian Titz gewann die 184. Auflage des Klassikers gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0 (1:0) und sprang vorerst mit 49 Punkten auf den dritten Rang. Die 96er setzten ihren Aufwärtstrend mit nur einer Niederlage aus den letzten neun Spielen fort, überzeugten aber nicht.

Braunschweig wartet dagegen weiter seit 33 Jahren auf einen Erfolg beim Nachbarn. Nach dem erfolgreichen Debüt des neuen Trainers und ÖFB-Assistenten Lars Kornetka gegen Fortuna Düsseldorf (1:0) gab es im Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Rückschlag, der knappe Vorsprung vor der Abstiegszone könnte am Wochenende dahinschmelzen.

Maik Nawrocki erzielte das entscheidende Tor für die Hannoveraner (30.), die am vergangenen Sonntag nach 0:2-Rückstand beim Spitzenreiter Schalke 04 noch ein 2:2 erreicht hatten.

Die Gastgeber begannen furios mit vier Eckbällen in den ersten acht Minuten und einer Großchance durch ÖFB-Legionär Benedikt Pichler, der aus kurzer Distanz an Torhüter Ron-Thorben Hoffmann scheiterte (3.). Danach ließ der Schwung der 96er nach, Braunschweig verteidigte konzentrierter – bis die Abwehr komplett schlief: Nach einer Flanke von Stefan Teitur Thordarson stand Nawrocki am Fünfmeterraum völlig frei, der Abwehrspieler köpfte zum 1:0 ein.

Die zweite Hälfte begann mit elf Minuten Verspätung, weil beide Fanlager Pyrotechnik abfeuerten und sich dichter Rauch über das Spielfeld legte. Braunschweig kam mit der Unterbrechung zunächst besser klar und bestimmte das Geschehen nach Wiederbeginn. Doch die Gäste nutzten ihre Chancen nicht.

Fürth gibt Sieg im Abstiegskampf aus der Hand

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg aus der Hand gegeben. Die Franken verspielten beim Karlsruher SC eine 1:0-Führung und verloren am Ende 1:3 (1:0). Die Mannschaft von Ex-Sturm-Trainer Heiko Vogel verpasste damit die Chance, den Abstand auf den Relegationsrang zu vergrößern.

Noel Futkeu nutzte früh einen Karlsruher Abwehrpatzer zur Fürther Führung (5.). Rafael Pinto Pedrosa glich kurz nach der Pause aus (46.). Die Niederlage der Gäste besiegelten Shio Fukuda (90.+3) und Fabian Schleusener (90.+7) in der Nachspielzeit.

Ein kapitaler Fehler ermöglichte vor 28.959 Zuschauern im Wildpark die Gästeführung: Dzenis Burnic verlor bei einem Dribbling am eigenen Strafraum den Ball, Futkeu traf im Nachschuss für die Fürther.

Nur 58 Sekunden nach Wiederbeginn machte Burnic seinen Fehler wieder gut, als er Pinto Pedrosa zum Ausgleichstreffer auflegte. Auf der Gegenseite verpasste Felix Klaus mit einem direkten Freistoß nur knapp die erneute Führung für das Kleeblatt (54.). KSC-Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek traf den Pfosten (69.).

(SID).

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