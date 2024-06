ÖFB gibt Spielorte für Nations-League-Doppel bekannt

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet seine ersten beiden Heimspiele nach der EURO in der Heimstätte von Bundesligist LASK in Linz.

Das gab der ÖFB am Montag bekannt. Auf die Nations-League-Spiele gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13. Oktober) wird sich die Auswahl erneut in Windischgarsten vorbereiten.

Nations-League-Auftakt bereits im September

In bisher drei Auftritten in der im Vorjahr neu eröffneten Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl blieb das Nationalteam bei zwei Siegen (4:1 Aserbaidschan, 2:1 Estland) und einem 1:1 gegen die Republik Moldau unbesiegt. Der Auftakt in die Liga B der Nations League erfolgt bereits im September mit zwei Auswärtsspielen gegen Slowenien (6.) und Norwegen (9.).

(APA).

Beitragsbild: GEPA.