ÖFB-Verteidiger wird neuer Kapitän bei St. Pauli

Einen Tag nach dem Abgang des langjährigen Spielführers Jackson Irvine hat der FC St. Pauli einen neuen Kapitän.

Wie der Absteiger aus der deutschen Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, wird Abwehrspieler David Nemeth das Amt übernehmen. Der 25 Jahre Ex-Mattersburg-Profi und ehemalige Sturm-Leihspieler kickt seit der Saison 2022/23 für die Hamburger.

St. Paulis neuer Trainer Marcel Rapp bestimmte im Vorfeld des Zweitligaauftakts gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (ab 13:30 Uhr LIVE bei Sky!) auch die beiden Stellvertreter. Unterstützt wird Nemeth zukünftig von den Zugängen Marcus Mathisen (1. FC Magdeburg) und Branimir Hrgota (Fürth). Dem Mannschaftsrat gehören zudem Torwart Ben Voll, Abwehrspieler Lars Ritzka und Stürmer Martijn Kaars an. Beim Verein stehen mit Torhüter Simon Spari und Verteidiger Jannik Robatsch zwei weitere ÖFB-Legionäre unter Vertrag.

Am Mittwoch hatte der Verein den Abschied des langjährigen Kapitäns Irvine bekannt gegeben. Der australische Nationalspieler schloss sich dem japanischen Erstligisten Cerezo Osaka an. Über die Ablösesumme wurde von beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.