Offiziell: Aiwu verlässt Sturm Graz

Emanuel Aiwu verlässt den SK Sturm Graz und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Zypern. Der 25-jährige Innenverteidiger schließt sich Apollon Limassol aus der Cyprus League an.

Aiwu war im Sommer 2024 zu den Steirern gekommen. Für die „Schwoazn“ absolvierte der ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamspieler insgesamt 63 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm ein Tor und ein Assist.

Aiwu hatte bei Sturm keine Zukunft mehr und gehörte seit mehreren Wochen zu den Abgangskandidaten.

„Wir sind froh, mit diesem Wechsel nun eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden zu haben. Wir wünschen Emanuel alles Gute für seine weitere Karriere und bedanken uns für seinen Einsatz in den vergangenen beiden Jahren für den SK Sturm“, wird Geschäftsführer Sport Michael Parensen zitiert.