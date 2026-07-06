Offiziell: Glasner unterschreibt bei Nottingham Forest

Oliver Glasner ist neuer Cheftrainer von Nottingham Forest! Beim Premier-League-Klub unterschreibt Glasner einen Vertrag bis 2029.

„Nottingham Forest ist ein Verein mit unglaublichem Prestige und einer großartigen Geschichte. Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf die nächste Stufe führen kann und auf die unsere Fans stolz sein können“, erklärte der 51-Jährige in einem Statement.

Nottingham beendete die abgelaufene Saison in der Premier League auf Rang 16, in der Europa League stießen die „Tricky Trees“ unter Ex-Coach Vitor Pereira bis ins Halbfinale vor. Eigentümer des Vereins ist der griechische Reeder Evangelos Marinakis. Der Milliardär gilt als aufbrausend und eigenwillig. Glasner ist der fünfte Trainer bei Forest innerhalb von weniger als einem Jahr.

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Große Erfolge bei Crystal Palace – Absage aus Mailand

Glasner war nach seinem Engagement bei Eintracht Frankfurt, wo er 2022 die Europa League gewann, ab Februar 2024 bei Crystal Palace tätig. Im Mai verabschiedete er sich dort mit dem Triumph in der Conference League, nachdem er ein Jahr davor den FA Cup mit den „Eagles“ gewonnen hatte.

Schon im Frühjahr dieses Jahres war festgestanden, dass Glasner seinen Vertrag bei Palace nicht mehr verlängern wird.

Lange galt Glasner als Favorit auf den Trainerposten bei der AC Milan. Die Mailänder entschieden sich jedoch nach positiven Gesprächen mit dem 51-Jährigen schlussendlich doch für Ex-United-Trainer Ruben Amorim.