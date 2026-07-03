Offiziell: Nagelsmann nicht mehr DFB-Coach – Klopp bereit

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag offiziell bekannt.

Der DFB und Julian Nagelsmann gehen nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft getrennte Wege. Der bis 2028 laufende Vertrag des DFB-Cheftrainers wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Das teilte der DFB am Freitag vier Tage nach dem verlorenen Sechzehntelfinale in Foxborough gegen Paraguay (3:4 i.E.) mit.Nagelsmann hatte das Amt im September 2023 von Hansi Flick übernommen. Auch Nagelsmanns Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner werden den DFB verlassen.

„Entscheidung alles andere als leichtgefallen“

„Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen“, sagte Nagelsmann, der nach einem Krisengipfel in der DFB-Zentrale am Donnerstag darum gebeten hatte, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Dieser Bitte kam der DFB nun nach.

Der Verband bestätigte zudem, dass er mit Blick auf die Neubesetzung das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen werde. Dieser habe „bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“. Wie Sky Sport bereits zuvor enthüllte, besäße Klopp eine Exit-Klausel in seinem Vertrag bei Red Bull für einen Job beim DFB, die er bei seinem Antritt dort mündlich vereinbart hatte.

Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig wird seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern. Hierüber hatte er den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf bereits vor WM-Beginn informiert.

Nagelsmanns Bilanz: 23 Siege in 37 Länderspielen

In 37 Länderspielen feierte Nagelsmann 23 Siege. Sieben Begegnungen enden mit einem Unentschieden (auch das WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay wird so gewertet), sieben gehen verloren.

Der 38-Jährige holte 2,05 Punkte im Schnitt und liegt damit hinter Berti Vogts (2,18), Jupp Derwall (2,15), Helmut Schön (2,10) und Joachim Löw (2,08) auf Platz fünf.