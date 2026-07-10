Offiziell: Neuer Trainerjob für Thomas Letsch
Thomas Letsch übernimmt das Traineramt beim saudi-arabischen Klub Al-Shabab – Sky berichtete dazu exklusiv.
Der 57-Jährige stand zuletzt bis Februar dieses Jahres bei Red Bull Salzburg an der Seitenlinie. Davor trainierte Letsch unter anderem auch Austria Wien (2018 bis 2019).
Bei Al-Shabab trifft der Deutsche unter anderem auf den ehemaligen belgischen Nationalspieler und Ex-Atletico-Star Yannick Carrasco.
Thomas is Löwe 🦁🇩🇪 #YallaShabab 🤍🖤 pic.twitter.com/PUAkTksx2E
— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) July 10, 2026