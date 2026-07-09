Ex-Salzburg-Coach vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Nach exklusiven Sky Sport Informationen steht Thomas Letsch vor einem Wechsel zu Saudi-Klub Al-Shabab.

Der Trainer befindet sich bereits in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Wüsten-Klub und so könnte der Deal bereits in den nächsten Tagen finalisiert werden.

Der 57-Jährige war zuletzt seit Jänner 2025 bei Salzburg als Coach aktiv. Seit Februar dieses Jahres ist Letsch aber ohne Trainerstelle. Von Februar 2018 bis März 2019 war Letsch zudem als Trainer bei Austria Wien tätig.

Letsch-Aus in Salzburg – Janko: „Intern den Glauben verloren“

Köln holt Ex-Salzburg-Verteidiger

Der 1. FC Köln hat sich nach Sky Sport Informationen mit dem Ex-Salzburger und ehemaligen Sturm-Leihspieler Gideon Mensah auf einen Vertrag bis 2029 geeinigt. Mit dem ghanaischen Nationalspieler und WM-Fahrer wurde eine vollständige Einigung erzielt. Der Medizincheck ist für Freitag geplant.

Der 27-jährige Verteidiger wechselt ablösefrei zum Effzeh, zuletzt war sein Kontrakt beim AJ Auxerre ausgelaufen. Mensah stand für Ghana bei der Weltmeisterschaft bei allen vier Partien über 90 Minuten auf dem Platz und überzeugte mit seiner Leistung.