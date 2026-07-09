ECL-Quali-Gegner: Austria & Rapid wohl nach Lettland & Andorra

Austria Wien sowie der SK Rapid warten weiter auf ihre ersten feststehenden Gegner in der Conference-League-Qualifikation. Nach den Hinspielen der ersten Quali-Runde dürfen die rot-weiß-roten Vertreter aber schon in Richtung der Hinspiel-Sieger planen.

Das erste Duell der möglichen Austria-Gegner entschied FK Liepaja aus Lettland in Unterzahl mit 1:0 nach einem Treffer in der 64. Minute für sich. Gegen den montenegrinischen Gegner Decic Tuzi gelang ein knapper Heimsieg trotz fast 70 Minuten in Unterzahl.

Brisant: Mit Marvin Martins sah ein Ex-FAK-Profi die Rote Karte. Der Verteidiger aus Luxemburg spielte zwischen 2021 und 2024 rund dreieinhalb Jahre für die Austria und steht seit Februar beim aktuellen Tabellenvierten der lettischen Ganzjahresmeisterschaft unter Vertrag.

Austria & Rapid starten Ende Juli in ECL-Quali

Bei Rapid bahnt sich indes ein Gastspiel in Andorra an: FC Santa Coloma gewann das Hinspiel in Wales gegen FC Penybont ebenso knapp mit 1:0 dank eines Treffers in der 16. Minute. Die Hinspiele der zweiten Quali-Runde finden am 23. Juli statt, am 29. sowie 30. Juli folgen die Rückspiele.