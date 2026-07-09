Ex-Real-Profi wird Co-Trainer unter Mourinho

Die Rückkehr des deutschen Rio-Weltmeisters Sami Khedira zum spanischen Rekordchampion Real Madrid ist nach SID-Informationen perfekt.

Der 77-malige DFB-Nationalspieler stößt zur kommenden Saison als Co-Trainer von Neu-Chefcoach José Mourinho zu den kriselnden Königlichen und soll als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Verein fungieren. Das berichtete am Donnerstag auch die Süddeutsche Zeitung.

Der 39-Jährige, der mit Deutschland 2014 Fußball-Weltmeister wurde, war von 2010 bis 2015 für Madrid aktiv. In der spanischen Hauptstadt soll Khedira bereits ab der kommenden Woche seine Arbeit aufnehmen. Mourinho, der vor einem Monat offiziell zu Real zurückgekehrt war, hatte den defensiven Mittelfeldspieler damals selbst vom VfB Stuttgart verpflichtet.

Trainer-Premiere für Khedira bei Real

Mit den Königlichen gewann Khedira unter Carlo Ancelotti die Champions League sowie je einmal Meisterschaft und Pokal. Nach Stationen bei Juventus Turin und Hertha BSC beendete Khedira 2021 seine Karriere.

Für Khedira ist es zugleich seine Premiere im Trainergeschäft. Im Anschluss an seine Zeit als Spieler war bekannt geworden, dass er sich um eine Trainerlizenz bemüht hatte.