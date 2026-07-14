Offiziell: Sturm Graz verlängert mit Stürmer-Talent

Vizemeister Sturm Graz hat den Vertrag mit Stürmertalent Leon Grgic vorzeitig verlängert.

Der Kroate hat laut Vereinsangaben ein langfristigen Arbeitspapier unterschrieben. Die genaue Laufzeit haben die Steirer nicht genannt. Sein bisheriger Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Grgic kam in der vergangenen Saison auf 25 Pflichtspieleinsätze, erzielte dabei drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Am 17. Spieltag am 7. Dezember 2025 erlitt der Angreifer im Grazer Derby gegen den GAK jedoch einen Kreuzbandriss und fiel für den Rest der Saison aus.

Der Angreifer wird ab sofort mit der Rückennummer 9 auflaufen.

Angebote aus dem Ausland

Nach Sky-Informationen hatte Grgic Angebote aus Deutschland und Belgien vorliegen. Unter anderem bot Cercle Brügge im Sommer 2025 etwa drei Millionen Euro für dem Stürmer. Kurz vor dem Kreuzbandriss im vergangenen Winter waren AZ Alkmaar und Werder Bremen am Offensivspieler interessiert.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Leon ist ein Eigenbauspieler, in der Steiermark geboren, mit extrem hoher Identifikation zum SK Sturm. Als Angreifer bringt er ein tolles Profil mit, verbindet die Instinkte eines Strafraumstürmers mit guter Körperlichkeit, Tiefgang und Tempo. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Vertrag beim SK Sturm verlängert. Trotz seiner schweren Verletzung stand unser unbedingter Wille, Leon weiter an uns zu binden, nie in Frage. Er befindet sich absolut im Plan in seiner Reha, macht tägliche Fortschritte und wird uns sicher bald wieder sehr viel Freude bereiten.“

Leon Grgic betont: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei meinem Jugendverein Sturm Graz zu verlängern. Seit der U9 darf ich mich hier Tag für Tag weiterentwickeln und trage mittlerweile seit über elf Jahren voller Stolz das schwarz-weiße Trikot. Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, besonders in meiner Verletzungszeit. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich meinen Weg hier weitergehen und meinen Vertrag verlängern möchte. Jetzt freue ich mich darauf, bald wieder voll fit zu sein und gemeinsam mit den Sturm-Fans auf dem Platz alles zu geben.“