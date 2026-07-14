Nächster Neuzugang: Blau-Weiß Linz verpflichtet Ex-Austrianer

Der FC Blau-Weiß Linz hat Dario Kreiker verpflichtet. Der 23-jährige Flügelspieler wechselt vom tschechischen Erstligisten FK Dukla Prag nach Linz und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028.

Kreiker spielte zuvor unter anderem für Austria Wien und den SV Stripfing. Zudem sammelte der Linksfuß Erfahrung in der Bundesliga und der 2. Liga und absolvierte zwei Einsätze für Österreichs U21-Nationalteam.

Cheftrainer Michael Köllner: „Mit Dario beschäftigen wir uns schon seit längerem. Umso erfreulicher ist es, dass wir nun einen Spieler mit diesem Profil in unserem Kader begrüßen dürfen. Dario ist ein physisch außergewöhnlicher Wingback, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann. Seine Sprint-, Pressing- und Tiefenlaufwerte passen perfekt zum Anforderungsprofil unseres Spielsystems. Mit der Verpflichtung von Dario sind wir nun auf beiden Außenbahnen bestens gerüstet und sehr gut aufgestellt für die kommende Saison.“