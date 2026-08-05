Offiziell: SV Ried holt kroatischen Junioren-Teamspieler

Die SV Ried hat am Mittwoch den neunten Sommerneuzugang präsentiert. Wie zuvor von Sky berichtet, wechselt der kroatische U19-Teamspieler Tino Kusanovic ins Innviertel.

Der 18-jährige Mittelstürmer kommt vom 1. FC Nürnberg per Leihe bis Saisonende. Anschließend besitzen die Rieder eine Kaufoption.

„Tino hatte zahlreiche Angebote von internationalen Top-Klubs, umso mehr freuen wir uns, dass er sich für die SV Oberbank Ried als Plattform entschieden hat“, sagte Ried-Sportchef Wolfgang Fiala zum Transfer.

„Fußballerisch und persönlich weiterentwickeln“

Kusanovic ist 1,87 Meter groß, wurde in Nürnberg geboren und besitzt die deutsche sowie die kroatische Staatsbürgerschaft. International läuft der Strafraumstürmer mit Kombinationsfähigkeiten für Kroatien auf und machte bei der U17-Weltmeisterschaft 2025 mit drei Treffern auf sich aufmerksam.

Kusanovic freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich bin überzeugt, dass ich mich hier fußballerisch und auch persönlich am besten weiterentwickeln kann. Der Fußball in Österreich ist sehr intensiv und robust – das gefällt mir! Meine eigenen Stärken sehe ich im Torabschluss und im 1-gegen-1-Spiel. Darüber hinaus bin ich sehr ehrgeizig. Ich will mit der Mannschaft in dieser Saison die bestmögliche Platzierung erreichen.“