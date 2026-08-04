Sky-Info: Nürnberg-Talent vor Wechsel zur SV Ried

Die SV Ried steht vor der Verpflichtung des nächsten jungen Offensivspielers. Nach Sky-Informationen wechselt Tino Kusanovic leihweise vom 1. FC Nürnberg zu den Innviertlern – die Oberösterreichischen Nachrichten berichteten zuerst.

Der 18-jährige Mittelstürmer unterschreibt bis zum Ende der Saison, zudem sichert sich Ried eine Kaufoption. Die Verträge sind bereits unterzeichnet, die offizielle Verkündung soll in Kürze erfolgen.

Kusanovic ist 1,87 Meter groß, wurde in Nürnberg geboren und besitzt die deutsche sowie die kroatische Staatsbürgerschaft. International läuft der Strafraumstürmer mit Kombinationsfähigkeiten für Kroatien auf und machte bei der U17-Weltmeisterschaft 2025 mit drei Treffern auf sich aufmerksam.

Ried setzt Weg fort

Mit dem Transfer setzt die SV Ried ihren eingeschlagenen Weg fort, junge Talente gezielt weiterzuentwickeln. Ein ähnliches Beispiel ist Jussef Nasrawe: Der Offensivspieler kam in der vergangenen Saison ebenfalls auf Leihbasis aus Deutschland – damals von Bayern München II – nach Ried und wurde nach seiner positiven Entwicklung im Innviertel fix verpflichtet. Nun soll Kusanovic einen ähnlichen Entwicklungsschritt bei den Oberösterreichern gehen.