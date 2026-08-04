Einigung erzielt! Früchtl vor Bundesliga-Rückkehr

Die Bundesliga-Rückkehr von Ex-Austria-Schlussmann Christian Früchtl steht bevor.

Die Einigung des deutschen Keepers mit Red Bull Salzburg ist laut Sky-Infos mittlerweile erfolgt. Auch die Krone und die Salzburger Nachrichten berichteten bereits. Der fixe Transfer könnte bereits morgen amtlich werden, wenn der Medizincheck absolviert ist. Auch die Verkündung soll dann zeitnah erfolgen.

VIDEO: Früchtl 2023/24 als Austrias Elferspezialist

Früchtl soll den Verein als Nummer Zwei hinter dem neuen Stammtorhüter Christian Zawieschitzky unterstützen.

Kaum Spielpraxis nach Austria-Abschied

Der Ex-Bayern-Nachwuchsspieler kennt die ADMIRAL Bundesliga bestens. Zwischen 2022 und 2024 stand der Deutsche bei der Wiener Austria unter Vertrag und absolvierte für die Veilchen insgesamt 61 Bundesliga-Spiele. Anschließend wechselte er zum italienischen Erstligisten US Lecce.

Dort kam Früchtl in der abgelaufenen Saison allerdings kaum zum Zug. In der Serie A blieb er ohne Einsatz, lediglich im italienischen Pokal stand der Torhüter einmal am Platz.