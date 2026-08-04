Wer wird der Playoff-Gegner des FC Salzburg um den Einzug in eine europäische Ligaphase? Sowohl in der Champions-League-Qualifikation als auch in jener der Conference League gibt es nach Hinspiel-Siegen erste Tendenzen.

Sollte Salzburg die Drittrunden-Hürde FC Pafos in der Europa-League-Qualifikation nehmen, würde der ehemalige Bundesliga-Serienmeister im Playoff auf den Verlierer des CL-Qualiduells zwischen Mjällby AIF und Slovan Bratislava treffen.

Das heutige Hinspiel verlor Schwedens Meister zuhause wegen eines späten Gegentores mit 1:2. Schwedens WM-Starter Elliot Stroud (61.) brachte Mjällby zwar per Elfmeter in Führung, Suleiman Camara (78.) und Manasse Kianga (90.+4) sorgten aber für die Wende zugunsten von Slovan. Ex-ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer verfolgte den Auswärtssieg seines Teams nur von der Bank aus.

Bei Aus gegen Pafos: Salzburg wohl nach Lettland

Während im Erfolgsfall damit aktuell eine Reise nach Schweden aufwartet, müsste Salzburg im Falle eines Ausscheidens ins ECL-Playoff umsteigen. Gegner wäre dabei der Sieger des Duells zwischen FK Auda aus Lettland und Dinamo City aus Albanien. Die lettischen Gastgeber siegten in Überzahl mit 1:0 dank eines Tores von Barthelemy Diedhiou (68.). Die Playoff-Spiele beider Bewerbe finden am 20. und 27. August statt.