Bei Weiterkommen gegen Pafos: Machbares Los für Salzburg

Red Bull Salzburg muss bei einem Weiterkommen gegen Pafos im Europa League-Playoff nach Schweden oder Slowakei. Das hat die Auslosung in Nyon ergeben. Die Playoff-Spiele finden am 20. und 27. August statt.

Die Salzburger treffen auf den Verlierer aus dem Champions League-Qualiduell zwischen Mjällby AIF (SWE) – ŠK Slovan Bratislava (SVK). Bei Slovan Bratislava würden die Salzburger auf den ehemaligen Rapid-Profi Kevin Wimmer treffen.

Bei einer Niederlage gegen Pafos rutscht Salzburg ins Playoff der Conference League. Der Erstligist aus Zypern schaffte in Limassol mit einem 4:0-Sieg nach Verlängerung gegen Hajduk Split die Wende. Die Kroaten hatten die erste Partie 2:0 gewonnen. Die Salzburger treten am 6. August auswärts an, das Rückspiel folgt am 13. August in Wals-Siezenheim.