Spurs an Liverpool-Profi dran

Nach Informationen von Sky Sports ist Tottenham an einer Verpflichtung von Liverpools Cody Gakpo interessiert.

Teammanager Roberto De Zerbi möchte noch mindestens einen Flügelspieler verpflichten. Die Spurs retteten sich in der Vorsaison am letzten Spieltag vor dem Abstieg und wollen nun wieder höher hinaus.

Günstig würde ein Gakpo-Transfer aber nicht werden. Der Niederländer steht bei den Reds noch bis 2030 unter Vertrag. Ohne adäquaten Ersatz möchte der LFC ohnehin nicht verkaufen.

City-Star Savinho gilt daneben als Tottenham-Kandidat.