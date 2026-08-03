Sky-Info: Leihe bei Rapid-Verteidiger möglich

Rapid-Verteidiger Furkan Demir könnte im laufenden Sommer-Transferfenster noch verliehen werden.

Nach Sky-Informationen sind mehrere Teams aus der ADMIRAL Bundesliga am 21-Jährigen interessiert. In der 1. Runde gegen den SCR Altach (1:0) stand der Rechtsverteidiger nicht im Kader der Hütteldorfer.

Demirs Vertrag beim SK Rapid läuft bis 2028.

🟢⚪️ Sky-Info || Interesse von mehreren ÖFBL-Teams an Leihe von Furkan #Demir (21/RV) @skrapid. Demir sieht seine Zukunft in Wien, will den Konkurrenzkampf Stand jetzt annehmen. Heute nicht im Kader gegen SCR Altach. Vertrag beim SCR bis 2028. Ausgang offen @SkySportAustria pic.twitter.com/BviISGu2Q3 — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) August 2, 2026

Demir will wohl bleiben

Aktuell soll Demir seine Zukunft eher bei den Grün-Weißen als bei einem anderen Verein sehen. Der türkische U21-Teamspieler möchte den Konkurrenzkampf auf seiner Position annehmen.

Furkan Demir, der aktuell mit seinem Bruder Yusuf bei Rapid kickt, war in der Saison 2024/25 an den TSV Hartberg ausgeliehen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der gebürtige Wiener bei Rapid zumeist als Ergänzungsspieler zum Einsatz. Insgesamt brachte es Demir in der Vorsaison auf 26 Pflichtspiel-Einsätze, 14 davon in der ADMIRAL Bundesliga.

In der aktuellen Spielzeit steht für Demir ein Kurzeinsatz im ÖFB-Cup zu Buche.