Algerien gibt Trennung von Teamchef Petkovic bekannt

Vladimir Petkovic ist nicht mehr Nationaltrainer von Algerien.

Der Verband der Nordafrikaner gab am Montagabend die einvernehmliche Trennung vom früheren Schweizer Nationalcoach bekannt. Petkovic war seit März 2024 Nationalcoach Algeriens. Der 62-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger führte das Team zur WM 2026, wo man gegen Österreich 3:3 spielte. Petkovic hat in seiner Amtszeit eine Bilanz von 23 Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen in 33 Länderspielen.

Zum Verhängnis wurden Petkovic die Resultate bei den großen Turnieren: Bei der WM in diesem Sommer scheiterte Algerien im Sechzehntelfinale an der Schweiz (0:2). Beim Afrika-Cup einige Monate zuvor kam im Viertelfinale das Aus gegen Nigeria.