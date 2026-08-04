Überraschende Ergebnisse am heutigen Hinspiel-Tag der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde: Während Olympique Lyon und Roter Stern Belgrad unerwartet verloren, überzeugte ein ÖFB-Stürmer mit zwei Treffern.

Nach einem aberkannten Tor von Sparta Prag in der ersten Spielhälfte ging Olympique Lyon dank eines Eigentores unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung. Mit Fortdauer der Partie kämpfte sich aber Tschechiens Vizemeister zurück: Matej Rynes sorgte nach einem Assist des Ex-Klagenfurters Andy Irving für das 1:1 (63.), nur sechs Minuten später brachte John Mercado Sparta in Führung (69.) – das 2:1-Comeback sollte bis zum Schluss halten.

ÖFB-Neuzugang Felix Bacher stand bei Olympique noch nicht im Kader. Sturm Graz würde im Falle eines Weiterkommens gegen Fenerbahce Istanbul auf den Sieger dieser Paarung treffen.

Florucz mit Doppelpack bei rasantem 3:3-Remis

Beim Duell zwischen den einstigen Europacup-Überraschungsteams Union Saint-Gilloise und FK Bodö/Glimt bleibt nach einem Hinspiel-3:3 alles offen. Bei den belgischen Gastgebern glänzte ÖFB-Legionär Raul Florucz mit einem Doppelpack (25., 45.+4). Den dritten USG-Treffer erzielte Promise David in Minute 88 – Bodö glich jedoch in der Nachspielzeit aus.

Der 25-jährige Florucz hielt den belgischen Vizemeister am Dienstag mit zwei sehenswerten Volley-Treffern in der ersten Hälfte im Spiel. Florucz glich für sein Team zweimal gegen den norwegischen Vizemeister aus: erst mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze nach einem Corner direkt ins rechte Eck (25.), dann per Direktabnahme nach einem Konter (45.+5). In der 56. Minute wurde der dreifache ÖFB-Internationale ausgewechselt.

Eine überraschende Hinspiel-Niederlage in der dritten Qualirunde musste Roter Stern Belgrad hinnehmen: Gegen Israels Meister Hapoel Beer Sheva verlor Serbiens Champion mit 1:0 trotz einer mehr als 30-minütiger Überzahl. Zahi Ahmed erzielte das Siegestor in der 38. Minute. Im Ausweichstadion im ungarischen Szombathely nahe der österreichischen Grenze wurden die ÖFB-Legionäre Marko Arnautovic und Muhammed Cham erst zur Halbzeitpause eingewechselt.

Der Ex-Austrianer Matan Baltaxa hatte in Minute 60 die Gelb-Rote Karte kassiert. Baltaxa erhielt beide Verwarnungen innerhalb von zwei Minuten, die folgende Drangperiode konnte Roter Stern aber nicht in den Ausgleichstreffer ummünzen.

Der Ex-Altach-Verteidiger Nosa Iyobosa Edokpolor wurde bei FK Kauno Zalgiris aus Litauen beim 0:5 (0:2) auswärts gegen Dinamo Zagreb nach der Halbzeitpause eingewechselt.