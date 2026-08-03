LASK und Sturm kennen ihre CL-Playoff-Gegner

LASK und Sturm Graz kennen ihre Gegner für die letzte Qualifikationsrunde der Champions League! Die Linzer müssen gegen Celtic ran, die Grazer würden bei einem Weiterkommen gegen Fenerbahce auf den Sieger des Duells AC Sparta Praha (CZE) – Olympique Lyonnais (FRA) treffen.

Der LASK tritt am 18./19. August auswärts an, das Rückspiel steigt am 25./26. August in Linz. Falls Sturm die Hürde Fenerbahce meistert, würden die Grazer das Playoff-Hinspiel daheim bestreiten. Die Playoff-Verlierer haben einen Platz in der Ligaphase der Europa League sicher.

Für den LASK beginnt mit dem Playoff erst die europäische Reise in dieser Saison. Die Linzer haben als Bundesliga-Meister in dieser Saison zumindest einen fixen Platz in der Europa League-Ligaphase. Celtic ist amtierender Meister Schottlands. „Celtic Glasgow ist eine sehr traditionsreiche Mannschaft, die gemeinsam mit den Glasgow Rangers den schottischen Fußball seit Jahrzehnten prägt. Auch in der vergangenen Saison haben sie erneut die Meisterschaft gewonnen und sind deshalb in diesem Duell der Favorit. Wir werden in beiden Spielen eine starke Leistung brauchen, um unsere Chance zu nutzen. Im Fußball kann vieles passieren. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und werden alles daransetzen, das Beste daraus zu machen“, so LASK-Coach Didi Kühbauer in einer Presseaussendung des Vereins.

Sturm Graz trifft bei einem Weiterkommen gegen Fenerbahce in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League auf den Sieger des Duells AC Sparta Praha (CZE) – Olympique Lyonnais (FRA). Bei den Franzosen würde es zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen Bundesliga-Spielern Mads Bidstrup, Duje Caleta-Car und Felix Bacher kommen.