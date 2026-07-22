„Ohnmacht“: Darts-Profi Menzies mit Kreislaufproblemen raus

Für Darts-Profi Cameron Menzies hat das World Matchplay in Blackpool ein bitteres Ende gefunden.

Nachdem der Schotte überraschend den Weltranglistenzweiten Luke Humphries ausgeschaltet hatte, musste er am Mittwochabend im Achtelfinale aufgeben. Bei der Partie gegen Ross Smith hatte der 37-Jährige mit Kreislaufproblemen zu kämpfen, brach Würfe immer wieder ab und musste sich auf den Knien abstützen, bevor er unter Hilfe die Bühne verließ.

Die PDC erklärte, Menzies sei „unwohl“ gewesen: „Cameron litt unter hohem Blutdruck, wodurch ihm schwindelig wurde und er schließlich in Ohnmacht fiel. Nach einer Untersuchung durch das medizinische Team vor Ort wurde Cameron für gesund genug befunden, um in seine Unterkunft zurückzukehren.“

Ins Viertelfinale zog somit der Engländer Smith ein, der nach drei Legs 1:2 hinten gelegen hatte. Titelfavorit ist Weltmeister Luke Littler, der bereits mit einem Neundarter überzeugte. Humphries und auch der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden sind bereits ausgeschieden. Auch für die deutschen Profis Niko Springer und Martin Schindler war in Runde eins Schluss.

Insgesamt wird eine Million Pfund beim World Matchplay ausgeschüttet und damit 200.000 Pfund mehr als im Vorjahr. Der Gewinner der Phil-Taylor-Trophy erhält 225.000 Pfund. Taylor triumphierte in den Winter Gardens 16-mal, mit 114,99 Punkten hält er weiter den höchsten Average des Turniers.