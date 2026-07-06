Paolini stoppt Ealas Lauf in Wimbledon

Der Lauf von Alexandra Eala in Wimbledon ist im Achtelfinale geendet.

Die 21-Jährige, die als erster Profi überhaupt von den Philippinen bei einem Grand Slam in der Runde der letzten 16 gestanden hatte, verlor vor den Augen der Schweizer Tennisikone Roger Federer 4:6, 6:4, 3:6 gegen Jasmine Paolini aus Italien, Wimbledon-Finalistin von 2024.

Eala hatte mit ihren Auftritten beim Rasenklassiker nicht nur in ihrer Heimat für viel Aufsehen gesorgt. Auf dem Weg ins Viertelfinale hatte sie unter anderem in der dritten Runde die Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen bezwungen.

„Ich bin wirklich sehr emotional, und vielleicht erscheint diese Leistung für jemanden wie Iga, die schon so viele Grand-Slam-Titel gewonnen hat, oder für jemanden wie Serena oder Venus (Williams, d. Red.) eher unbedeutend“, hatte Eala im Anschluss gesagt: „Aber für jemanden, der auf den Philippinen aufgewachsen ist … Ich habe jeden Tag nach der Schule mit meiner Mutter und meinem Großvater trainiert, mit gerüschten Socken und Pausbacken. Deshalb bedeutet mir das einfach alles.“

Paolini, die vor zwei Jahren neben dem Endspiel von Wimbledon auch das Finale der French Open verloren hatte, trifft in ihrem dritten Viertelfinale bei einem Grand Slam auf Marta Kostjuk. Die Ukrainerin setzte sich 6:4, 6:4 gegen die Qualifikantin Ashlyn Krueger aus den USA durch.