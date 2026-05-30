„Paris schreibt Geschichte“ – Die Pressestimmen zum CL-Finale

Paris Saint-Germain hat den Titel in der Champions League verteidigt. Frankreichs Meister kürte sich am Samstag in Budapest nach einem 4:3 im Elfmeterschießen im Finale gegen Arsenal wie im Vorjahr zu Europas Champion. Nach 90 wie 120 Minuten war es 1:1 gestanden.

Die Gunners legten durch Kai Havertz schon in der 6. Minute vor, Ousmane Dembele gelang per Foul-Elfmeter (65.) der Ausgleich. Im Elferschießen schoss Arsenals Abwehrchef Gabriel den zehnten Elfer über die Latte. Die Pressestimmen zum Finale der Königsklasse im Überblick.

Die internationalen Pressestimmen

FRANKREICH

L’Équipe: „Paris ist legendär. Ein Doppelpack für die Geschichtsbücher.“

Le Figaro: „Paris schreibt Geschichte. Ein Jahr nach dem Gewinn seiner ersten Champions League gelang PSG das Kunststück, den Titel zu verteidigen. Diesmal war es jedoch kein leichtes Unterfangen.“

Le Parisien: „Für immer in die Geschichte eingegangen! PSG gewinnt nach dramatischem Finale gegen Arsenal.“

GROSSBRITANNIEN

The Telegraph: „Arsenal verliert das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen nach Gabriels katastrophalem Fehlschuss. Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals Fels in der Verteidigung, Gabriel Magalhaes, den letzten Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss.“

The Sun: „Die Gunners erleiden eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen.“

Daily Mirror: „Pech und Herzschmerz“

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Doppelter Triumph für PSG!“

Tuttosport: „Die Unbesiegbaren, PSG ist wieder der Meister Europas.“

SPANIEN

Marca: „Luis Enrique führt PSG auf den Olymp der Champions League“

As: „Luis Enrique hat es wieder geschafft!“

(SID/Red.)

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