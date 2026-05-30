„Paris schreibt Geschichte“ – Die Pressestimmen zum CL-Finale
Paris Saint-Germain hat den Titel in der Champions League verteidigt. Frankreichs Meister kürte sich am Samstag in Budapest nach einem 4:3 im Elfmeterschießen im Finale gegen Arsenal wie im Vorjahr zu Europas Champion. Nach 90 wie 120 Minuten war es 1:1 gestanden.
Die Gunners legten durch Kai Havertz schon in der 6. Minute vor, Ousmane Dembele gelang per Foul-Elfmeter (65.) der Ausgleich. Im Elferschießen schoss Arsenals Abwehrchef Gabriel den zehnten Elfer über die Latte. Die Pressestimmen zum Finale der Königsklasse im Überblick.
Aktuelle UEFA Champions League Videos
Hamann über Gabriel: „Der beste Spieler der CL-Saison verschießt den Elfmeter“
Hamann:“ Arsenal hat es nicht verdient das Spiel zu verlieren“
Elfmeterschießen – Gabriel verschießt – 4:3 | PSG-ARS
Elfmeterschießen – Lucas Beraldo trifft – 4:3 | PSG-ARS
Elfmeterschießen – Gabriel Martinelli trifft – 3:3 | PSG-ARS
Elfmeterschießen – Achraf Hakimi trifft – 3:2 | PSG-ARS
Elfmeterschießen – Declan Rice trifft – 2:2 | PSG-ARS
Elfmeterschießen – David Raya hält Schuss von Nuno Mendes – 2:1 | PSG-ARS
Elfmeterschießen – Eberechi Eze verschießt – 2:1 | PSG-ARS
Elfmeterschießen – Désiré Doué trifft – 2:1 | PSG-ARS
Die internationalen Pressestimmen
FRANKREICH
L’Équipe: „Paris ist legendär. Ein Doppelpack für die Geschichtsbücher.“
Le Figaro: „Paris schreibt Geschichte. Ein Jahr nach dem Gewinn seiner ersten Champions League gelang PSG das Kunststück, den Titel zu verteidigen. Diesmal war es jedoch kein leichtes Unterfangen.“
Le Parisien: „Für immer in die Geschichte eingegangen! PSG gewinnt nach dramatischem Finale gegen Arsenal.“
GROSSBRITANNIEN
The Telegraph: „Arsenal verliert das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen nach Gabriels katastrophalem Fehlschuss. Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals Fels in der Verteidigung, Gabriel Magalhaes, den letzten Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss.“
The Sun: „Die Gunners erleiden eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen.“
Daily Mirror: „Pech und Herzschmerz“
ITALIEN
La Gazzetta dello Sport: „Doppelter Triumph für PSG!“
Tuttosport: „Die Unbesiegbaren, PSG ist wieder der Meister Europas.“
SPANIEN
Marca: „Luis Enrique führt PSG auf den Olymp der Champions League“
As: „Luis Enrique hat es wieder geschafft!“
(SID/Red.)
Bild: Imago