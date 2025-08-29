PL-Showdown der „Großeinkäufer“ Liverpool und Arsenal

Es ist das erste Saisonduell der Topfavoriten auf den englischen Fußball-Meistertitel. In einem Spätsommer-Showdown stehen einander am Sonntag (ab 17 Uhr LIVE bei Sky – holt euch jetzt Sky Stream!) die beiden Großeinkäufer des Transfersommers gegenüber. Meister Liverpool empfängt Vizemeister Arsenal.

Danach sind noch 35 Runden zu spielen. Der Sieger des Duells in Anfield würde im Titelrennen, in dem auch Manchester City noch Chancen eingeräumt werden, vor der Länderspielpause aber eine Duftmarke setzen.

Knapp 340 Millionen Euro hat Liverpool diesen Sommer an Ablösen für neue Spieler ausgegeben, allen voran 125 Mio. für den deutschen Offensivstar Florian Wirtz. Der für 95 Mio. von Eintracht Frankfurt losgeeiste Stürmer Hugo Ekitike traf in beiden bisherigen Ligaspielen. „Er hat einen großen Einfluss auf unsere Offensive. Nicht nur, indem er Tore schießt, sondern auch wie er Angriffe einleitet“, sagte „Reds“-Trainer Arne Slot. Der Coach betonte, möglichst keine Punkte auf den titelhungrigen Konkurrenten zu verlieren. „Im Laufe der Saison spielst du besser, deswegen kannst du jetzt noch ein wenig Rückstand aufreißen, aber nicht viel“, betonte Slot. Seine Elf präsentierte sich sowohl gegen Bournemouth (4:2) als auch in Newcastle (3:2) in der Defensive fehleranfällig.

Arsenal hofft auf Gyökeres

Arsenal dagegen hat die Ligapartien bei Manchester United (1:0) und gegen Leeds (5:0) beide zu Null gewonnen. Als Hauptgrund, warum es für das Team von Mikel Arteta trotz starker Saisonen zuletzt hinter ManCity (2x) und Liverpool dreimal in Folge nur zu Platz zwei reichte, wurde die fehlende Durchschlagskraft ausgemacht. Das Thema wurde mit Viktor Gyökeres adressiert. Der Schwede, nach zwei Torjägerkronen in Portugal für vorerst 64 Mio. Euro von Sporting Lissabon losgeeist, traf gegen Leeds bereits im Doppelpack.

Mit Noni Madueke von Club-Weltmeister Chelsea und Eberechi Eze vom Oliver-Glasner-Club Crystal Palace kamen zwei weitere offensive Hochkaräter. Kolportierte 290 Mio. Euro haben die „Gunners“ im Sommer in neue Spieler investiert. Der teuerste war mit einer kolportierten Ablöse von 70 Mio. Euro an Real Sociedad mit Artetas baskischem Landsmann Martin Zubimendi aber ein Stabilisator für das defensive Mittelfeld.

Saka und Havertz verletzt

Die Londoner müssen in Liverpool wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel auf Offensivstar Bukayo Saka verzichten, Kai Havertz wird ebenfalls noch länger fehlen. „Bukayo geht es besser, aber er fällt leider ein paar Wochen aus“, sagte Arteta. Dass Kapitän Martin Ödegaard nach seiner jüngsten Schulterblessur zur Verfügung steht, ist unklar. „Wir wissen es noch nicht. Er hat noch nicht trainiert“, betonte der Coach, der Liverpool als amtierenden Champion in der Favoritenrolle sieht, am Freitag. In der Vorsaison endeten die beiden Ligaduelle der Titelrivalen jeweils 2:2. Arsenal führte im Oktober zu Hause zweimal, im Mai stand man in Anfield für die neu gekrönten Meister Spalier.

(APA).

Beitragsbild: Imago.