Poker beendet! Laimer verlängert beim FC Bayern

Die Zukunft von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ist geklärt! Der 29-Jährige hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2029 verlängert. Das hat der Teamspieler gegenüber Sky Sport bestätigt und der Verein am Montag Nachmittag offiziell verkündet.

Am Montag war Laimer mit seiner Familie in die Geschäftsstelle des FC Bayern München gegangen. Wie Sky Sport bereits berichtete, ist das neue Arbeitspapier bis 2029 gültig. Der 29-Jährige wird künftig mit Boni ein Gehalt von über zehn Millionen Euro brutto pro Jahr bekommen.

„Für mich ist etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen. Das habe ich von Tag eins an hier gespürt. Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben. Mit dieser Mannschaft ist immer alles drin und ich freue mich schon jetzt, wenn die Saison wieder losgeht“, so der ÖFB-Teamspieler.

Laimer in München Stammspieler

Der ÖFB-Teamspieler, der 2023 von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt war, hatte sich beim deutschen Rekordmeister als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt. „Wir schätzen Konnys Vielseitigkeit, Leidenschaft und Konstanz enorm. Er ruft beständig seine Qualitäten ab, Saison für Saison, Spiel für Spiel. Er ist ein Vorbild, weil er keinen Ball verloren gibt, sich kontinuierlich weiterentwickelt und auch in der Kabine ein wichtiger Faktor ist“, sagt Sportdirektor Christoph Freund zu Laimers Vertragsverlängerung.

In der abgelaufenen Saison hat Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern absolviert. Dabei hat er drei Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet. Mit den Münchnern gewann er die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Bei der WM 2026 war der Mittelfeldspieler in allen vier Partien des ÖFB-Teams im Einsatz.