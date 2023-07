Poker um letzte Millionen: Bayern verhandelt in London um Kane

Die Bayern-Bosse reisten am Montag für den Kane-Poker nach London. Am Abend kehren sie ohne Einigung zurück. Die Summe zwischen dem FCB und den Spurs ist noch immens.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe machten sich an diesem Montag auf dem Weg nach London, um die Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns weiter voranzutreiben. Neppe erreichte den Flughafen in Pfaffenhofen am Montag gegen 10:15 Uhr.

Im Laufe des Tages fand ein weiteres Treffen mit Spurs-Boss Daniel Levy statt. Die Verhandlungen laufen weiter, noch gibt es keine Einigung. Die Bayern-Bosse sind am Montag allerdings auch nicht in der Erwartung nach London geflogen, eine vollständige Einigung über einen Transfer von Kane zu erzielen. Am Montagabend kehren Dreesen und Neppe nach München zurück.

Bayern und Spurs noch über 20 Millionen Euro auseinander

Ziel ist, im besten Fall eine Einigung im Werben um Kane zu erzielen. Nach Sky Informationen hat es in den letzten Tagen deutliche Fortschritte gegeben: Die Bayern haben zuletzt mit Levy konkrete Gespräche und Verhandlungen geführt. Kane will zu Bayern und wartet nur noch auf eine Einigung zwischen den Klubs.

Doch dazu muss noch eine Millionen-Lücke geschlossen werden. Denn laut Sky UK liegen die beiden Klubs bei den Verhandlungen noch mindestens 23 Millionen Euro auseinander. Zuletzt hatte der PL-Klub um Boss Levy die Bayern-Offerte über 80 + 10 Millionen Euro abgelehnt. Zudem wolle Tottenham eine Rückkaufklausel für den Fall, dass Kane in der Zukunft nochmals in die Premier League zurückkehren möchte.

Verpflichtung genießt höchste Priorität

Die Verpflichtung von Kane genießt weiterhin oberste Priorität bei den Münchnern. Bei den Testspielen in Tokio gegen Manchester City (1:2) und Kawasaki Frontale (1:0) machte sich der fehlende Neuner erneut bemerkbar und die Torausbeute blieb ohne Wunschstürmer Kane ein Manko. „Harry Kane ist definitiv ein hochattraktiver Spieler. Er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig und würde insofern uns und der Bundesliga guttun“, hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer auf der Asienreise gesagt.

Mit seinen ersten Angeboten war der deutsche Fußball-Rekordmeister abgeblitzt. Kane steht in Tottenham noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Die Spurs, allen voran Club-Besitzer Joe Lewis, sind nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei zu verlieren. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen.

Bono rückt wieder in Bayern-Fokus

Das Thema David Raya ist beim FC Bayern erst einmal vom Tisch. Beim Rekordmeister rückt nun wieder ein alter Bekannter in den Fokus. Mit dem 27-jährigen Raya vom FC Brentford haben sich die Münchner beschäftigt, es gab konkrete Gespräche. Für den FC Bayern käme allerdings nur ein Leihgeschäft infrage mit einer möglichen Kaufoption.

Brentford würde den Spanier jedoch gerne für eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro verkaufen. Solch einen Betrag wollen die Bayern nicht zahlen.

Der FC Bayern prüft nun wieder sämtliche Optionen, die mit einer Leihe zu realisieren wären. Daher kommt der Name Bono erneut auf den Tisch. Der 32-Jährige wurde bereits im Winter mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Bono steht noch bis 2025 beim FC Sevilla unter Vertrag. Besonders durch seine Leistungen bei der WM 2022 in Katar für Marokko hat sich der Keeper einen Namen gemacht.

De Gea weiter kein Thema beim FC Bayern

An der Säbener Straße waren zuletzt auch andere prominente Namen im Umlauf wie David de Gea (vereinslos). Der Ex-United-Keeper wurde den Bayern angeboten, ist nach Sky Infos derzeit aber ebenso kein heißes Thema wie auch Wojciech Szczesny (Juventus).

Das Torwart-Thema hält den FCB weiter auf Trab. Manuel Neuer arbeitet weiter eifrig an seinem Comeback. Allerdings wird er nach Sky Infos zum Saisonstart gegen Werder Bremen am 18. August noch nicht einsatzbereit sein.

(dpa/sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.