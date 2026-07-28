Poker um Vinicius Jr.! Real mit neuem Vertragsangebot

Der Vertrag des brasilianischen Nationalspielers bei den Königlichen läuft nur noch bis Sommer 2027. Der Poker um den Offensivstar nimmt nun Fahrt auf.

Nach Informationen von Sky Sport hat Real Madrid Vinicius Jr. ein neues Vertragsangebot vorgelegt. Die Königlichen hoffen damit nach monatelangem Poker auf eine Einigung mit dem brasilianischen Superstar.

Allerdings hat Real mit dem FC Arsenal namhafte Konkurrenz im Buhlen um den 26-Jährigen. Die Königlichen sind über das Interesse der Gunners informiert. Der amtierende englische Meister bereitet ein erstes offizielles Angebot vor und ist bereit, dieses abzugeben. Die Vinicius-Seite ist darüber informiert.

🚨💣 Understand Real Madrid have now sent a counter-offer to Vinicius Jr. and his camp to extend his contract. Real are hoping to reach an agreement after months of negotiations. The club are aware of Arsenal’s interest. Arsenal are preparing a first official offer and are… pic.twitter.com/74Y9Rq8QCf — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 27, 2026

Arsenal müsste XXL-Ablöse zahlen

Für einen Transfer müsste Arsenal jedoch tief in die Tasche greifen. Laut der spanischen Sport verlangt Real für einen Wechsel in diesem Sommer eine Ablösesumme in Höhe von 160 Millionen Euro – trotz der nur noch kurzen Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Vinicius Jr. gehört bei Real zu den absoluten Leistungsträgern. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er wettbewerbsübergreifend 53 Pflichtspiele für die Königlichen. Dabei war er an 36 Treffern direkt beteiligt (22 Tore und 14 Assists).