Portugal mit Sieg im letzten WM-Test

Mitfavorit Portugal hat zum Abschluss der WM-Vorbereitung ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Gegen Nigeria gewann das Team um Cristiano Ronaldo, Vitinha und Bruno Fernandes am Mittwochabend in Leiria mit 2:1 (1:1).

Der frühere Weltfußballer Ronaldo, der als einziger Feldspieler aus der Startelf auch nach dem Seitenwechsel noch auf dem Rasen stand und seine sechste WM-Endrunde (Rekord) bestreiten will, vergab mehrere gute Gelegenheiten. In der 65. Minute räumte dann auch der 41-Jährige seinen Platz, auf sein 144. Länderspieltor muss er noch etwas warten.

Pedro Neto vom Klub-Weltmeister FC Chelsea brachte Portugal in der 23. Minute in Führung, noch vor dem Seitenwechsel kamen die nicht für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) qualifizierten Nigerianer durch Akor Adams (37.) zum Ausgleich. Juve-Stürmer Francisco Conceicao (75.) erzielte das Siegtor für die Gastgeber im Estadio Dr. Magalhaes Pessoa.

Die Portugiesen standen noch nie in einem WM-Endspiel, gelten aber aufgrund ihres mit Stars gespickten Kaders als Anwärter auf ein langes Turnier in Nordamerika. Der Europameister von 2016 trifft in Gruppe K auf die DR Kongo (17. Juni/Houston), WM-Neuling Usbekistan (23. Juni/Houston) und Kolumbien (28. Juni/Miami).

(SID) / Bild: Imago