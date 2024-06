Rangnick verrät: Diese Spieler dürfen gegen die Schweiz spielen

Nach dem 2:1-Erfolg des ÖFB-Teams gegen Serbien hat Teamchef Ralf Rangnick bereits den Blick nach vorne auf das Duell mit der Schweiz in St. Gallen gerichtet. Dabei hat der 65-Jährige gleich einen Teil seiner Startaufstellung für das letzte Testspiel vor der EM in Deutschland verraten.

Mit Heinz Lindner wird ein neuer Torwart zwischen den Pfosten stehen. Gegen Serbien spielte Bröndby-Legionär Patrick Pentz durch. In der Innenverteidigung darf Philipp Lienhart starten, der bereits für eine halbe Stunde gegen die Serben am Feld stand. Neben ihm soll, wenn fit, Gernot Trauner starten. Der Feyenoord-Verteidiger wurde aus Gründen der Belastungssteuerung am gestrigen Dienstag geschont.

Rangnick verrät Torhüter und Innenverteidiger-Duo für Duell mit der Schweiz

Auch Dortmund-Offensivspieler Marcel Sabitzer wird am Samstag bei der EM-Generalprobe gegen die Schweiz dabei sein. Christoph Baumgartner geht ebenfalls von einem weiteren Einsatz aus: Ich glaube, dass Minuten aktuell für mich sehr, sehr wichtig sind.

Die ÖFB-Auswahl trainiert nun bis einschließlich Freitag in Wien. An diesem Tag erfolgt auch die Kaderreduzierung auf jene 26 Spieler, die bei der EM dabei sein werden. Nach dem abschließenden Test gegen die Schweiz gibt es für die Kicker noch freie Tage, ehe am 12. Juni im EURO-Basecamp in Berlin eingecheckt wird. Das EM-Auftaktspiel gegen Turnierfavorit Frankreich steigt am 17. Juni in Düsseldorf.

(APA/Red.) / Bild: GEPA