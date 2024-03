Real Madrid – ManCity: Das sind die Viertelfinal-Duelle in der Champions League

Titelverteidiger Manchester City trifft im Viertelfinale der Fußball-Champions-League auf Rekordsieger Real Madrid. Das hat die Auslosung in Nyon Freitagmittag ergeben.

Premier-League-Tabellenführer Arsenal bekommt es mit dem FC Bayern München zu tun. Die weiteren Paarungen lauten Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund sowie Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona. Die Hinspiele finden am 9./10. April statt, die Retourpartien eine Woche später.

Real, das ohne den verletzten ÖFB-Teamkapitän David Alaba auskommen muss, hat zunächst Heimrecht gegen City. Der Sieger dieser Paarung trifft im Halbfinale auf den Gewinner des Duells zwischen Arsenal und Bayern (Konrad Laimer). Sollte sich Dortmund gegen Atletico durchsetzen, dann würde im zweiten Semifinale auf den BVB und Marcel Sabitzer entweder PSG oder Barca warten. Die Pariser waren bereits in der Gruppenphase Gegner der Borussen.

Alle Viertelfinal-Duelle im Überblick

Arsenal – FC Bayern München

Atletico Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

Paris Saint-Germain – FC Barcelona

Das Halbfinale wurde ebenfalls ausgelost:

Halbfinale 1: Sieger Atletico Madrid/Dortmund – PSG/FC Barcelona

Halbfinale 2: Sieger Arsenal/Bayern – Real Madrid/Manchester City

Im Finale im Londoner Wembley Stadion am 1. Juni 2024 hat der Sieger des ersten Halbfinals das „Heimrecht“.

Die Auslosung des Europa League (ab 13 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und hier im FREE-Livestream) sowie die Auslosung der Europa Conference League (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und hier im FREE-Livestream).

Alle Ergebnisse und Highlights der CL-Achtelfinal Rückspiele im Überblick:

Termine: Wann finden die Viertelfinal- und Halbfinalspiele statt?

Das Viertelfinale steigt am 09. und 10. (Hinspiele) sowie am 16. und 17. April (Rückspiele).

Das Halbfinale, das direkt mit ausgelost wurde, wird am 30. April/01. Mai (Hinspiele) und 07./08. Mai (Rückspiele) ausgetragen. Am 1. Juni steigt das Finale der Champions League im Wembley Stadium in London.

Alle Spiele der UEFA Champions League gibt es live bei Sky Sport Austria – streame die Partien mit dem Sky X Traumpass!

Alle Champions League Termine 2024 im Überblick

Viertelfinale: 09./10. April sowie 16./17. April 2024

09./10. April sowie 16./17. April 2024 Halbfinale : 30. April/01. Mai sowie 07./08. Mai 2024

: 30. April/01. Mai sowie 07./08. Mai 2024 Finale: Samstag, 1. Juni 2024, London

Champions League Finale 2024 – wann und wo?

Das Finale der 69. Champions-League-Saison findet am Samstag, den 1. Juni 2024 im berühmten Wembley Stadium in London statt. Das letzte mal als das Champions-League-Finale in diesem Stadion ausgetragen wurde standen sich der BVB und die Bayern gegenüber. Mit einem 2:1-Sieg konnten sich die Münchner 2013 knapp durchsetzen.

(APA, Red.) / Bild: Imago