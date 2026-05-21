Ried-Stammspieler fällt im Playoff-Hinspiel gegen Rapid aus

Die SV Ried hat im Europacup-Playoff-Hinspiel gegen den SK Rapid einen schmerzhaften Ausfall in der Offensive zu verkraften.

Wie die Innviertler mitteilten, steht Angreifer Antonio van Wyk für das Heimspiel am Freitagabend nicht zur Verfügung. Über die genaue Art der Verletzung machten die Rieder keine Angaben.

Im Playoff-Halbfinale gegen den Wolfsberger AC stand der dribbelstarke Südafrikaner noch in der Startelf und wurde nach 84 Minuten ausgewechselt.

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Somit müssen die Rieder im Kampf um das letzte Europacup-Ticket auf ihren drittbesten Scorer der abgelaufenen Spielzeit verzichten. Van Wyk erzielte in 29 Liga-Einsätzen drei Treffer und bereitete vier weitere vor.

Neben van Wyk fallen auch Jonathan Scherzer, Felix Wimmer und Dominik Kirnbauer auf Seiten der Rieder aus.

Bild: GEPA