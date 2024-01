Roma besiegt Salernitana mit Daniliuc knapp

Knappe Niederlage für das Team eines ÖFB-Legionärs im ungleichen Duell: US Salernitana mit Verteidiger Flavius Daniliuc unterliegt der AS Roma zuhause mit 1:2.

Der letztjährige ÖFB-Teamdebütant, der laut Transfer-Experte Fabrizio Romano mit einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht wird, spielte als Teil der defensiven Dreierkette durch. Sein Team hielt in den ersten 45 Minuten erfolgreich dagegen, geriet danach aber durch einen Elfmeter von Paulo Dybala (51.) sowie ein Tor von Lorenzo Pellegrini (66.) mit zwei Toren in Rückstand.

Nächster Roma-Sieg unter De Rossi

Da Grigoris Kastanos nur mehr verkürzen konnte, fährt die Roma den nächsten Sieg unter Neo-Coach Daniele De Rossi ein. Derzeit scheinen die Europa-League-Finalisten als Fünfter der Tabelle auf, deren Schlusslicht Salernitana bildet.

