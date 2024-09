Ronaldo erzielt 900. Karriere-Tor bei Portugal-Sieg über Kroatien

Kaum ist die EM vorbei, trifft Cristiano Ronaldo wieder – und knackt eine beeindruckende Marke: Mit dem 900. Tor seiner Karriere führte der Fußball-Altstar Portugal zwei Monate nach dem EURO-Aus im Viertelfinale zum Auftaktsieg in der Nations League. Beim 2:1 (2:1) gegen den WM-Dritten Kroatien in der Gruppe A1 erzielte der 39-Jährige, der bei der EM in Deutschland leer ausgegangen und viel kritisiert worden war, das zwischenzeitliche 2:0 für die Gastgeber (34.).

Damit baute Ronaldo in seinem 213. Länderspiel seinen Torweltrekord auf 131 aus. Zuvor hatte im Estadio da Luz in Lissabon bereits Diogo Dalot für Portugal getroffen (7.), der Abwehrspieler von Manchester United sorgte mit einem Eigentor auch für den Anschlusstreffer der Kroaten (41.). Bayern-Neuzugang Joao Palhinha, der bei den Münchnern in dieser Saison erst 29 Minuten zum Einsatz kam, saß zunächst auf der Bank. Kroatiens Altstar Luka Modric, nur sieben Monate jünger als Ronaldo, blieb in seinem 179. Länderspiel ohne Erfolgserlebnis.

Im Parallelspiel der Portugal-Gruppe traf auch Torjäger Robert Lewandowski beim 3:2 (2:0) Polens in Schottland. Der langjährige Bundesligastürmer erzielte im Hampden Park in Glasgow selbst per Foulelfmeter (44.) das zweite Tor der Gäste – sein 84. in der Nationalmannschaft. Zuvor hatte bereits Sebastian Szymanski nach Zuspiel von Lewandowski aus 25 Metern getroffen (8.). Der vermeintliche Ausgleich durch Scott McTominay wurde nach Videobeweis wegen Handspiels aberkannt (23.). Billy Gilmour verkürzte kurz nach der Pause (46.), McTominay gelang noch das 2:2 (76.). Doch in der Nachspielzeit verwandelte Nicola Zalewski anstelle des ausgewechselten Lewandowski den zweiten polnischen Foulelfmeter (90.+7).

Ronaldo schießt sich zu historischem Meilenstein

Wer auch sonst: Cristiano Ronaldo bricht die Rekordmarke von 900 Karrieretoren. Der Superstar sicherte sich den Titel im Nations-League-Duell gegen Kroatien. Nach einer Flanke von Nuno Mendes stach der 39-Jährige aus dem Laufduell optimal hervor und netzte zum zwischenzeitlichen 2:0 für Portugal ein. Im 213. Länderspiel war es Ronaldos 131. Tor. Weltweit kommt kein Fußballer auf mehr Länderspiele und Tore im Nationaltrikot.

Ausgerechnet nach einer schlechten Europameisterschaft und zahlreichen Rücktrittsdiskussionen fällt die Marke nun also bei einer Partie der Nationalelf. Weil er auch in seinem Alter immer noch wie selbstverständlich als Kapitän und Stammspieler auflief, ohne dem Team sportlich noch erkennbar weiterzuhelfen, war er großer Kritik ausgesetzt.

Ronaldos Rekord umstritten

Ronaldos neuer Titel ist allerdings umstritten. Das Guinness Buch der Rekorde etwa setzt den im Dezember 2022 verstorbenen Pele mit 1279 Treffern in 1363 Spielen auf Platz eins. Der Weltverband FIFA führt keine offizielle Liste.

Für Ronaldo ist ohnehin noch nicht Schluss: „Ich will 1000 Tore erreichen“, kündigte der aktuell in Saudi-Arabien spielende Statistikgigant an. Erst danach könne er über das Aufhören nachdenken. „Ich weiß, dass ich nach wie vor gut bin. Wenn der Tag kommt, an dem ich das Gefühl habe, nichts mehr erreichen zu können, werde ich meine Tasche packen und verschwinden. Aber so weit ist es noch lange nicht.“

