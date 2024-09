Europameister Spanien enttäuscht zum Nations-League-Auftakt

Im Stadion des serbischen Serienmeisters Roter Stern Belgrad hatte Europameister Spanien das Spiel mit deutlich mehr Ballbesitz über weite Strecken unter Kontrolle, ließ offensiv aber lange Durchschlagskraft vermissen.

Spanien trat in Belgrad mit neun Siegen in Folge im Rücken an. Die verjüngten Serben stemmten sich dem Europameister aber erfolgreich entgegen. Der im Sommer von Salzburg zu Milan gewechselte Strahinja Pavlovic zeigte eine starke Vorstellung in der Abwehr, sein Clubkollege Luka Jovic vergab nach etwas mehr als einer halben Stunde eine große Möglichkeit auf die Führung.

Erst ab Mitte der zweiten Hälfte bauten die Iberer richtig Druck auf, doch Leverkusens Alejandro Grimaldo (71.) per Freistoß und Shootingstar Lamine Yamal (75.) vergaben die besten Gelegenheiten zum Nations-League-Auftakt.

Im Kopenhagener Parken begann das Schweizer Team um Kapitän Granit Xhaka von Double-Gewinner Bayer Leverkusen mit sechs Bundesligaprofis in der Startelf. Nach einer ersten Hälfte mit nur einem Höhepunkt durch eine dänische Doppelchance sah der Schweizer Verteidiger Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach zu Beginn der zweiten Halbzeit (52.) wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Schweiz verliert in doppelter Unterzahl

In Überzahl baute Dänemark deutlich mehr Druck auf und belohnte sich schließlich durch Debütant Patrick Dorgu (82.), er traf nur eine Minute nach seiner Einwechslung. In der Schlussphase verloren die Gäste dann die Nerven: Nach einer Rudelbildung unmittelbar nach Wiederanpfiff sahen gleich vier Schweizer Gelb, ehe Xhaka (87.) nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Pierre-Emil-Höjbjerg (90.+2) erhöhte in der Nachspielzeit.

(SID/Red/APA).

Beitragsbild: Imago.