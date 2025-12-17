Rossi und Kasper feiern Siege gegen New Yorker Teams

Marco Rossi und Marco Kasper haben am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit ihren Clubs Siege gegen die beiden New Yorker Teams geholt. Rossi feierte mit einem 3:0 im Madison Square Garden gegen die Rangers auch in seinem zweiten Spiel mit den Vancouver Canucks einen Erfolg. Kasper und die Detroit Red Wings setzten sich zu Hause gegen die Islanders 3:2 durch und stehen weiter an der Spitze der Atlantic Division.

Tore von Evander Kane (2.), Liam Öhgren (24.) und Conor Garland in Unterzahl ins leere Tor (57.) brachten Vancouver den zweiten Sieg seit dem Blockbuster-Trade mit Minnesota Wild, in dem Rossi, Öhgren und Zeev Buium an die Kanadier abgegeben wurden. „Es ist auf jeden Fall ein Bonus, wenn man mit den neuen Spielern einen guten Start hinlegen und ihnen auch ein gutes Gefühl geben kann“, sagte Vancouver-Trainer Adam Foote. Torhüter Thatcher Demko wehrte alle 23 Torschüsse ab, Vancouver ist aber weiter das Schlusslicht der Liga.

Detroit ging gegen die Islanders mit einem 0:1-Rückstand ins Schlussdrittel. Axel Sandin-Pellikka (43.) und zweimal Alex DeBrincat im Powerplay (44., 58.) schossen die Red Wings aber zum fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen.

Red Wings und Kasper feiern Sieg gegen Islanders

