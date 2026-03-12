Brisantes Wiedersehen im Europacup für Aston Villa und LOSC Lille: Beide Teams treffen im Europa-League-Achtelfinale (ab 18:00 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria sowie mit Sky X!) aufeinander – fast genau zwei Jahre nach einem ebenso turbulenten wie packenden Viertelfinal-Krimi in der Conference League im April 2024. Damals avancierte Villa-Torhüter Emiliano Martinez zum polarisierenden Elfer-Helden.

Im damaligen Hinspiel witterten beide Teams vorab die Chance auf einen historischen internationalen Titel. Beim ersten Duell im Villa Park ging das Heimteam bereits durch Tore von Ollie Watkins und John McGinn in Führung. Bafode Diakité wahrte mit dem späten Anschlusstor Lilles Hoffnung auf das Halbfinale.

HIGHLIGHTS | LOSC Lille – Aston Villa | Viertelfinal-Rückspiel

Richtig packend entwickelte sich das Rückspiel in Nordfrankreich eine Woche später: LOSC glückte die Wende gegen die Villans nach Toren von Yusuf Yazici und Benjamin Andre. Lille hatte das Halbfinale vor Augen – bis zur 87. Minute, als Matty Cash auf 1:2 stellte. Das 3:3 im Gesamtscore bedeutete die Fortsetzung in der Verlängerung samt anschließendem Elfmeterschießen.

Der Elfer-Krimi wurde mehrfach zur großen Bühne des dreifachen Welttorhüters Emiliano Martinez: Der argentinische Weltmeister hielt den ersten Lille-Strafstoß von Nabil Bentaleb. Auch mit den LOSC-Fans legte sich der Schlussmann nach gegenseitigen Provokationen an. Nach einer Geste in Richtung der Fankurve sah er seine zweite Gelbe Karte der Partie. Doch Martinez wird gemäß den kurz zuvor adaptierten Regeln nicht des Feldes verwiesen: Da er die zweite Verwarnung erst im Rahmen des Elfmeterschießen gesehen hatte, durfte Martinez weiter teilnehmen.

Beim fünften Lille-Antritt war er wieder entscheidend zur Stelle: Martinez parierte den Elfmeter, setzte zum Jubel an und feierte mit seinen Mitspielern und dem Trainerteam das damalige Weiterkommen sogleich auf dem Spielfeld vor tausenden enttäuschten und aufgebrachten Lille-Fans.

Martinez hält entscheidend gegen Andre

Für Aston Villa endete die Europacup-Saison jedoch anschließend im Halbfinale gegen Olympiacos Piräus, doch die dramatische Entscheidung in Lille führte Martinez‘ Zwist mit französischen Gegnern und Fans fort: Schon beim siegreichen WM-Finale 2022, der Ballon d’Or-Verleihung 2023 in Paris sowie in den Champions-League-Duellen mit PSG geriet er ins Visier der französischen Anhänger, auch aufgrund gegenseitiger Sticheleien.

Nun folgt der nächste aufsehenerregende Frankreich-Auftritt des Villa-Goalies. Vorab äußerte sich Martinez bei TyC Sports bereits zum brisanten Wiedersehen: „Es wird hitzig, ich habe schon viele Nachrichten erhalten. Das Gute ist, dass mein Team weniger Druck haben wird, weil die Zuschauer nur mich beleidigen werden. Ich habe alles unter Kontrolle.“

(Red.)

Beitragsbild: Imago.