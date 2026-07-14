Salzburg macht Zawieschitzky zur Nummer eins

Ex-Serienmeister FC Red Bull Salzburg hat nach dem Abgang von Alexander Schlager den 19-jährigen Christian Zawieschitzky zu seinem neuen Einser-Tormann bestimmt. Das teilte der ADMIRAL Bundesligist am Dienstag mit.

Der bisherige Liefering-Schlussmann bestritt im Dress der Bullen im November 2025 erst ein Bundesligaspiel, hatte davor aber auf großer Bühne bei der Club-WM in den USA überzeugt. Nun tritt der Tiroler die Nachfolge des zu Bremen gewechselten ÖFB-Teamgoalies Schlager an.

„Nervös bin ich wegen der neuen Rolle nicht. Ich freue mich einfach, dass mir dieses Vertrauen entgegengebracht wird“, sagte Zawieschitzky, der die Rückennummer 52 tragen wird. Die Salzburger mit Neotrainer Danny Röhl wollen aber noch einen weiteren Keeper verpflichten, da der derzeitige Ersatzmann Nikola Sarcevic nicht über die nötige Erfahrung verfügt. „Es wird für das Torwartteam definitiv noch jemand dazukommen. Es muss jemand sein, der diese Rolle als Nummer zwei voll und ganz annimmt und Chris optimal unterstützt, im Fall der Fälle aber eben auch die nötige Qualität besitzt, um jederzeit spielen zu können“, erklärte Sportdirektor Marcus Mann.