Salzburg schlägt polnischen Erstligisten

Red Bull Salzburg hat auch das zweite Testspiel der Sommervorbereitung für sich entschieden.

Die „Bullen“ um Neo-Coach Danny Röhl besiegten den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze in Nonntal mit 2:1 (1:0).

Neuzugang Nikolas Veratschning (23.) brachte Salzburg in der ersten Hälfte mit einem Distanzschuss in Führung. Nach der Pause gelang den Polen nach einem Eckball (54.) der Ausgleich. Karim Konate (56.) erzielte wenig später den Siegtreffer.

Górnik Zabrze, wo zuletzt Lukas Podolski seine Karriere beendete, gewann in der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 den Pokalbewerb in Polen. Salzburg könnte damit auch in der Europa-League-Qualifikation auf den Verein treffen.