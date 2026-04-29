Schriebl muss gehen! Söndergaard neuer ÖFB-Frauen-Teamchef

Der Däne Lars Söndergaard hat Alexander Schriebl mitten in der Qualifikation für die WM 2027 als Teamchef des österreichischen Frauen-Fußball-Nationalteams abgelöst. Dies gab der ÖFB am Mittwoch bekannt.

Schriebl war im Jänner des Vorjahres als neuer Cheftrainer der Frauen-Auswahl präsentiert worden. In den 14 Partien unter dem Salzburger gab es jedoch neun Niederlagen bei nur drei Siegen. Söndergaard (67) arbeitete bis 2023 als Coach des dänischen Frauen-Teams.

„Vor eineinhalb Jahren haben wir einen mutigen Neubeginn eingeleitet und dabei auch durchaus Risiko genommen. Dieses Projekt ist in einer insgesamt sehr herausfordernden Konstellation jedoch nicht in der gewünschten Form aufgegangen“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel über die Rochade. Trotz des zuletzt als positiv bewerteten 0:0 gegen Deutschland sei man zur Überzeugung gelangt, eine Veränderung vorzunehmen.

Söndergaard „anerkannte Persönlichkeit“

Schriebl war als Nachfolger von Irene Fuhrmann angetreten, auch einen personellen Umbruch einzuleiten. Zehn Spielerinnen gaben unter dem vormaligen Trainer des FC Bergheim ihre Debüts im Nationalteam. Die Entwicklung bremsten jedoch schwere Verletzungen von Stammkräften wie Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger oder Lilli Purtscheller in den vergangenen Monaten. Mit Schriebl muss auch seine Assistenztrainerin Sara Schaible gehen.

Söndergaard war in Österreich im Männerbereich als Trainer bei Austria Salzburg, Austria Wien, dem GAK und Wacker Innsbruck tätig. Der Däne sei „eine anerkannte Persönlichkeit des europäischen Fußballs“, meinte Schöttel. Söndergaard wird die ÖFB-Frauen zunächst bis zum Ende der Kampagne für die WM 2027 in Brasilien betreuen. Österreich liegt in der Qualifikation derzeit nur auf Rang vier hinter Deutschland, Norwegen und Slowenien. Das Play-off im Herbst bietet eine weitere Chance auf die WM-Teilnahme.

„Deshalb war es uns wichtig, jetzt eine klare Weichenstellung vorzunehmen“, führte Schöttel aus. Die erste Partie unter Söndergaard wird das Heimspiel gegen Slowenien am 5. Juni am Sport-Club-Platz in Wien. In seiner Heimat war er sechs Jahre lang bei der Frauen-Auswahl als Teamchef tätig. Die Däninnen traten dabei bei je einer Welt- und Europameisterschaft an.